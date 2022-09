Buffon: 'Io, Inzaghi, Grosso e Cannavaro ai playoff? Facciamo un quadrangolare a Berlino!' (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere del Parma e Campione del Mondo a Germania 2006 con la Nazionale, Gigi Buffon, è stato ospite alla grande inaugurazione del Festival ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Il portiere del Parma e Campione del Mondo a Germania 2006 con la Nazionale, Gigi, è stato ospite alla grande inaugurazione del Festival ...

Alessio_Porcu : Il rendez-vous degli eroi di Berlino: Cannavaro sfida Grosso, Buffon e Inzaghi - sportli26181512 : Serie B come Berlino: Cannavaro sfida i campioni del mondo 2006 Inzaghi, Grosso e Buffon: Il nuovo allenatore del B… - Peppejournalist : Il 27 novembre, in pieno Mondiale, la #SerieB proporrà la sfida in panchina tra Pippo #Inzaghi e #Cannavaro. L'8 di… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: Reduci di Italia-Francia 2006 in serie B: F. Inzaghi (all. Reggina), Grosso (all Frosinone), Buffon (Parma), #CANNAVARO (all. B… - gobbo_sicano : RT @gippu1: Reduci di Italia-Francia 2006 in serie B: F. Inzaghi (all. Reggina), Grosso (all Frosinone), Buffon (Parma), #CANNAVARO (all. B… -