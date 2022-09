Aggredisce e minaccia moglie davanti al figlio | arrestato

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – Ha chiesto, per l’ennesima volta, del denaro allae quando questa si è rifiutata di consegnarglielo, lui l’ha aggredita eta in presenza del lorominore. E’ quanto ha riferito la donna agli agenti del commissariato di Afragola (Napoli) intervenuti a Cardito dopo una segnalazione della centrale operativa. I poliziotti hanno identificato il presunto aggressore, che ha 51 anni, con precedenti di polizia e lo hannoper maltrattamenti in famiglia. Il 51enne è stato anche denunciato per minacce aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

