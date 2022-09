Utilizzo illegittimo | Ligabue e Accorsi contro lo spot elettorale di Salvini

SulplNapoli : CSE DiCCAP Procida (Na) ILLEGITTIMO UTILIZZO UTENZE PRIVATE OPERATORI POLIZIA LOCALE • DIFFIDA RISPETTO VIGENTI NO… - gabrieleientil2 : @ShooterHatesYou parla dell'utilizzo illegittimo, negli USA, di dati genetici da parte delle forze di polizia. In q… - sonoViolet : @fefedegio @FipavTreUno @fipav @ItaliaTeam_it credo ci sia sel lavoro per voi e i vostri avvocati: utilizzo indebit… -

... in maniera oramai consolidata, che l'nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sépurché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte ...Si parla quindi di un brano inserito in modoin un contesto diverso dal suo normale. 'Oggi Domenico Procacci per la Soc. Fandango, Luciano Ligabue e Stefano Accorsi, ...Uno spot del leader leghista ha scatenato la bufera. Ligabue, Accorsi e il produttore Procacci hanno diffidato il Carroccio lamentando l'utilizzo di un audio del film "Radiofreccia" ...Nell'aprile del 2018 Catherine Alexander, tattoo artist di Randy Orton, citò in giudizio la WWE, Take-Two Interactive, 2K Games, 2K Sports e molte altre parti in causa per un utilizzo, a sua detta ill ...