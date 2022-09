Sport in tv oggi (giovedì 22 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 22 settembre 2022) oggi, giovedì 22 settembre 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP di Metz e San Diego e WTA di Tokyo e Seul, il calcio con la Nations League e la Nazionale Under 21, il canottaggio con i Mondiali, il tiro a volo con i Mondiali junior e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (GIOVEDI’ 22 settembre) 05.00 Tennis, WTA Tokyo – SuperTennisTV, Supertennix, WTA TV 05.00 Tennis, WTA Seul – SupertennisTV, Supertennix, WTA TV 08.30 Tiro a volo, Mondiali junior: trap maschile e femminile – 13.00 Youtube ISSF 09.30 Canottaggio, Mondiali: quinta giornata – worldrowing.com, 09.30-13.00 RaiSport+HD, RaiPlay 12.00 Tennis, ATP Metz (Sonego 2° match dalle 12.00, non prima delle 14.00) – SupertennisTV, Supertennix, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)222022, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP di Metz e San Diego e WTA di Tokyo e Seul, il calcio con la Nations League e la Nazionale Under 21, il canottaggio con i Mondiali, il tiro a volo con i Mondiali junior e molti altri ancora.IN TV(GIOVEDI’ 22) 05.00 Tennis, WTA Tokyo – SuperTennisTV, Supertennix, WTA TV 05.00 Tennis, WTA Seul – SupertennisTV, Supertennix, WTA TV 08.30 Tiro a volo, Mondiali junior: trap maschile e femminile – 13.00 Youtube ISSF 09.30 Canottaggio, Mondiali: quinta giornata – worldrowing.com, 09.30-13.00 Rai+HD, RaiPlay 12.00 Tennis, ATP Metz (Sonego 2° match dalle 12.00, non prima delle 14.00) – SupertennisTV, Supertennix, ...

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 22 settembre 2022 ?? Tuttosport - 'Juve affari tuoi' Corriere dello Sport - 'I… - PitSam7 : RT @edtriple70: - il_piccolo : Oggi la rifinitura poi la partenza per il ritiro - ali_del_sole : @GcristianoD In Italia senza GP non potevi lavorare, prendere mezzi pubblici, fare sport. Ad oggi non puoi andare a… - offertedi_oggi : ?? Borsello portatabacco idrorepellente - Astuccio porta tabacco ?? A 17,90€ ?? -