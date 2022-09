Shakira rompe il silenzio sull’addio a Piqué: “Un brutto sogno” (Di giovedì 22 settembre 2022) A distanza di tre mesi dall’annuncio della separazione da Gerard Piqué, Shakira ha deciso di rompere il silenzio. In una lunga intervista rilasciata ad Elle, la popstar ha dichiarato che questa è la fase più dura della sua vita. La cantante colombiana ha ammesso di aver fatto di tutto perché la sua storia funzionasse ed ha aggiunto di aver anche messo in secondo piano la sua carriera per amore. “È davvero difficile parlarne personalmente, soprattutto perché è la prima volta che affronto la situazione in un’intervista. Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. E sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora vivendo e perché sono sotto gli occhi del pubblico. La nostra separazione non è come una normale separazione. Quindi è stato difficile non solo per me, ma anche per ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) A distanza di tre mesi dall’annuncio della separazione da Gerardha deciso dire il. In una lunga intervista rilasciata ad Elle, la popstar ha dichiarato che questa è la fase più dura della sua vita. La cantante colombiana ha ammesso di aver fatto di tutto perché la sua storia funzionasse ed ha aggiunto di aver anche messo in secondo piano la sua carriera per amore. “È davvero difficile parlarne personalmente, soprattutto perché è la prima volta che affronto la situazione in un’intervista. Sono rimasta ine ho solo cercato di elaborare tutto. E sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora vivendo e perché sono sotto gli occhi del pubblico. La nostra separazione non è come una normale separazione. Quindi è stato difficile non solo per me, ma anche per ...

