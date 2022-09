SBK Barcellona | ' rivoluzione' MIE | nel 2023 più supporto da Honda e Schrotter

(Di giovedì 22 settembre 2022) Novità in casao, per la precisione in casa MIE Racing. Dopo un 2022 complicato, con Tati Mercado e Hafizh Syahrin spesso sul fondo della classifica, il team di Midori Moriwaki è pronto infatti ...

Le derivate tornano in pista sul tracciato del Montmelò dopo l'incandescente round di Magny-Cours: ecco tutti gli o… - Barcellona - Mugello Monza - Barcellona In quei weekend io vedo bene la SBK ad Assen, l'MXGP a Maggiora e la 24h… - Barcellona: Rea cerca il riscatto dopo il disastro di Magny-Cours

Novità in casa Honda o, per la precisione in casa MIE Racing. Dopo un 2022 complicato, con Tati Mercado e Hafizh Syahrin spesso sul fondo della classifica, il team di Midori Moriwaki è pronto infatti ...La Superbike si appresta a scendere in pista per l'ottavo round stagionale , a. La pista del Montemelò sarà il teatro dell'ennesima sfida tra i tre dominatori del campionato, che fino ad ora sono stati gli unici a spartirsi tutte le manche del campionato. La ...Dopo aver scelto il pilota da salutare Midori Moriwaki è pronta ad accogliere Marcel, in procinto di lasciare la Moto2 ...Orari TV di qualifiche e gare dell'8° round del Mondiale Superbike 2022, in diretta dal Circuito di Barcellona su Sky Sport, Now TV e TV8 ...