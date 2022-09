Motomondiale: Gp Giappone, incendio al box di un team di Moto2, nessun ferito (Di giovedì 22 settembre 2022) Motegi, 22 set. - (Adnkronos) - C'è stato un incendio nel box Marc Vds (team della Moto2) a Motegi, sede del Gp del Giappone, causato da un cortocircuito: colpa di una presa a cui era attaccato un soffiatore, utilizzato per abbassare la temperatura dei motori. Testimoni raccontano di un "lampo" imponente e a seguire le fiamme che sono divampate. Il fuoco è stato domato con gli estintori, anche grazie all'intervento delle squadre vicine (come la Suzuki). Non ci sono feriti, salve anche le moto: il programma del weekend non dovrebbe cambiare. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Motegi, 22 set. - (Adnkronos) - C'è stato unnel box Marc Vds (della) a Motegi, sede del Gp del, causato da un cortocircuito: colpa di una presa a cui era attaccato un soffiatore, utilizzato per abbassare la temperatura dei motori. Testimoni raccontano di un "lampo" imponente e a seguire le fiamme che sono divampate. Il fuoco è stato domato con gli estintori, anche grazie all'intervento delle squadre vicine (come la Suzuki). Non ci sono feriti, salve anche le moto: il programma del weekend non dovrebbe cambiare.

