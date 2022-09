Kate Middleton torna in pubblico: cappotto da 2.465 euro e tacchi a spillo (Di giovedì 22 settembre 2022) Kate Middleton è tornata al lavoro dopo i funerali della Regina Elisabetta. I Principi del Galles sono a Windsor per incontrare chi ha lavorato per organizzare e realizzare l’imponente cerimonia funebre e per ringraziarli di persona. La moglie di William si è presentata ancora con un look a lutto, ma dai dettagli glamour: cappotto di Dolce & Gabbana da 2.465 euro e tacchi a spillo altissimi. Kate Middleton torna al lavoro Dopo aver dato prova di sé come Principessa e come mamma alle esequie della Regina Elisabetta, durante le quali ha guidato e consolato George e Charlotte, Kate Middleton è riapparsa in pubblico per ringraziare personalmente tutte le persone che ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022)ta al lavoro dopo i funerali della Regina Elisabetta. I Principi del Galles sono a Windsor per incontrare chi ha lavorato per organizzare e realizzare l’imponente cerimonia funebre e per ringraziarli di persona. La moglie di William si è presentata ancora con un look a lutto, ma dai dettagli glamour:di Dolce & Gabbana da 2.465altissimi.al lavoro Dopo aver dato prova di sé come Principessa e come mamma alle esequie della Regina Elisabetta, durante le quali ha guidato e consolato George e Charlotte,è riapparsa inper ringraziare personalmente tutte le persone che ...

