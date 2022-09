Galliani | «Sebastiano Rossi è il portiere più forte che ho avuto Dida cambiò dopo i petardi della curva Nord»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Festival dello Sport di Trento. Ha parlato di Icardi e Dybala. “Icardi al Monza? No, non c’è mai stata questa possibilità. Il presidente Berlusconi spingeva intensissimamente per Dybala, ho parlato con il procuratore ma il giocatore voleva una squadra di un nome diverso da quello del Monza”. Ricorda i tanti campioni del passato con cui haa che fare, come Roberto Baggio. “Al Milan sarebbe potuto venire cinque anni prima, nel ’90. Avevamo il contratto firmato, facemmo un beau geste, ma il rimpianto resta”. O Kakà: “L’ultimo pallone d’oro di un calciatore del campionato italiano. Su di lui voglio solo ricordare la telefonata, unica al mondo, di Rui Costa. A 15 giorni dall’arrivo del nuovo compagno mi chiamò e mi disse: ‘Mi ...