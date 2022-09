Elezioni | Conte | La destra è inadatta a governare

fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Oggi alle 10 Forum ANSA con il leader di M5s, Giuseppe Conte, che risponderà alle domande del diret… - LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - GianniRosa0 : RT @erretti42: News su elezioni. La straordinaria rimonta di Conte Conte sta provocando soprattutto al sud un’emorragia di consensi tra gl… - marcati_piero : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Non solo #EvitareLaDestra ma anche #EvitareM5S oggi il bellimbusto di #Conte contro ob… -

lo ha fatto parco nel rione Vanvitelli in vista delledi domenica 25 settembre . Ha detto: 'I privilegi sono pronti per essere reintrodotti. Dobbiamo introdurre il salario minimo ...vs Renzi: "Vieni in Sicilia a dire che Rdc non serve"/ "Vergognati!" Nella sola Calabria, i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono quantificati in circa 104mila unità, con un'...Chi vincerà le elezioni del 25 settembre Le ultime notizie di oggi su partiti, candidati e sondaggi in vista del voto: mancano 3 giorni all'apertura dei seggi elettorali. Ancora scontri tra i leader ...Roma, 22 set. (askanews) - 'Le ricette della destra sono inadeguate e peraltro il recente voto al parlamento europeo di Salvini e Meloni in favore ...