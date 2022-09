Calcio: Ita Airways sarà il vettore delle nazionali azzurre fino al 2024 (Di giovedì 22 settembre 2022) Firenze, 22 set. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi nell'aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano la conferenza stampa di lancio dell'accordo fra Ita Airways e Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, hanno illustrato alla stampa le iniziative concordate all'interno di un importante accordo che vede Ita Airways e Figc unite da oggi e fino al 31 dicembre 2024. Presente alla conferenza stampa anche il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. “Oggi celebriamo una partnership che ha radici molto profonde - ha sottolineato Gravina - una sorta di connubio naturale tra la nostra federazione e Ita Airways. Ita Airways, infatti, comunica nel mondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Firenze, 22 set. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi nell'aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano la conferenza stampa di lancio dell'accordo fra Itae Federazione Italiana Giuoco. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, hanno illustrato alla stampa le iniziative concordate all'interno di un importante accordo che vede Itae Figc unite da oggi eal 31 dicembre. Presente alla conferenza stampa anche il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. “Oggi celebriamo una partnership che ha radici molto profonde - ha sottolineato Gravina - una sorta di connubio naturale tra la nostra federazione e Ita. Ita, infatti, comunica nel mondo ...

