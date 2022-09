Zecchino D’Oro 2022 | le canzoni sono disponibili in digitale

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ine su tutte le piattaforme streaming le 14 nuovein gara all’edizionedelloine su tutte le piattaforme streaming le 14 nuovein gara all’edizionedello, distribuite da Sony Music Italia. Le tracce, firmate da esperti diper bambini e da autori come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio, saranno poi interpretate per la prima volta dal vivo da 17 piccoli ...

RSD_studiodelta : #RADIOSTUDIODELTA NEWS: Zecchino d’Oro 2022, Ruggeri e Zalone tra gli autori. Le canzoni - mar_garitaaa : nel reparto caramelle ci sono le canzoni dello zecchino d’oro - IlBaskerville : @MatthijsPog @tancredipalmeri È già tanto che @tancredipalmeri non abbia scritto che si sono ripresi i contatti con… - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Lo Zecchino d'oro gioca d'anticipo e schiera Checco Zalone - Avvenire_Nei : Lo Zecchino d'oro gioca d'anticipo e schiera Checco Zalone -

- - > La direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano Sabrina Simoni con i 17 bambini che interpreteranno le 14 canzoni in gara al 65. Loquest'anno gioca'anticipo. Le nuove 14 canzoni in gara sono infatti già disponibili in digitale e su tutte le piattaforme streaming targate Sony Italia. Quella che ...La nuova edizione dello2022 è iniziata on line e sulle piattaforme streaming. Puoi quindi già sentire le 14 nuove canzoni in gara che saranno cantante da 17 giovani interpreti dal vivo, durante la diretta tv. ...