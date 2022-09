RemTech, Violo (Geologi): formare persone per evitare le stragi (Di mercoledì 21 settembre 2022) I danni dovuti al maltempo e alle alluvioni si possono evitare "facendo formazione e informando le persone che vivono nelle aree ad elevato rischio". Le risorse finanziare "ci sono" per "intervenire ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) I danni dovuti al maltempo e alle alluvioni si possono"facendo formazione e informando leche vivono nelle aree ad elevato rischio". Le risorse finanziare "ci sono" per "intervenire ...

Affaritaliani : RemTech, Violo (Geologi): formare persone per evitare le stragi - Euro_comunica : Arcangelo Francesco Violo: «RemTech Expo è un'iniziativa importante per noi geologi» - cngeologi : Il Presidente Violo ha evidenziato l'importanza del @RemTechExpo per il CNG e dei temi che verranno trattati, da af… -