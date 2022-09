Morte Emiliano Sala, spunta l’audio del pilota: «Aereo inaffidabile» (Di mercoledì 21 settembre 2022) spunta un nuovo retroscena sulla Morte di Emiliano Sala. Emerge un messaggio audio del pilota in confessione con un amico riguardante l’Aereo che trasportava l’attaccante Secondo quanto riferito dalla BBC, che ha avuto accesso ad un audio, il pilota del volo David Ibbotson rivelò ad un amic «L’Aereo è inaffidabile. Indosserò il mio giubbotto di salvataggio. Nel volo precedente ero nel mezzo del Canale della Manica e ho sentito un ‘botto’. Non sapevo cosa stesse succedendo. Ho avuto la possibilità di controllare tutto, ho controllato i miei parametri. Dato che tutto andava bene, ho continuato a volare. Ma ha davvero attirato la mia attenzione. C’è una nebbia molto bassa e densa all’interno dell’Aereo, potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)un nuovo retroscena sulladi. Emerge un messaggio audio delin confessione con un amico riguardante l’che trasportava l’attaccante Secondo quanto riferito dalla BBC, che ha avuto accesso ad un audio, ildel volo David Ibbotson rivelò ad un amic «L’. Indosserò il mio giubbotto di salvataggio. Nel volo precedente ero nel mezzo del Canale della Manica e ho sentito un ‘botto’. Non sapevo cosa stesse succedendo. Ho avuto la possibilità di controllare tutto, ho controllato i miei parametri. Dato che tutto andava bene, ho continuato a volare. Ma ha davvero attirato la mia attenzione. C’è una nebbia molto bassa e densa all’interno dell’, potrebbe ...

ManilaNuova : @pbersani @EnricoLetta @robersperanza @dariofrance @pdnetwork @articoloUnoMDP @SianiPaolo Vergognarsi!! Proprio tu… - Patrizi71899311 : Ho sentito qualche esponente di sinistra parlare di violenza nei loro confronti demonizzando quanto detto da Emilia… - alessandro1846 : RT @ParereLegale: @ardigiorgio presa per i fondelli servita su piatto d'argento. in comizio emiliano è decisamente meno efficace di quando… - ParereLegale : @ardigiorgio presa per i fondelli servita su piatto d'argento. in comizio emiliano è decisamente meno efficace di… - _Giobs_ : @lauraboldrini @MonicaCirinna Vale pure per le minacce di morte alla Meloni da parte delle BR arringa te da Emilian… -