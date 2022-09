L'Alzheimer colpisce maschi e femmine in modo diverso (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un team italiano ha trovato significative differenze metaboliche tra uomini e donne malate di Alzheimer sulle quali in futuro potrebbero basarsi approcci terapeutici innovativi Leggi su wired (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un team italiano ha trovato significative differenze metaboliche tra uomini e donne malate disulle quali in futuro potrebbero basarsi approcci terapeutici innovativi

ZanoccoM : RT @FnpCisl: #21settembre #GiornataMondialeAlzheimer L’#Alzheimer colpisce in Italia 700.000 persone con costi elevatissimi che sono per l… - SScavazzin : RT @FnpCisl: #21settembre #GiornataMondialeAlzheimer L’#Alzheimer colpisce in Italia 700.000 persone con costi elevatissimi che sono per l… - Pippo_Moscuzza : RT @FnpCisl: #21settembre #GiornataMondialeAlzheimer L’#Alzheimer colpisce in Italia 700.000 persone con costi elevatissimi che sono per l… - MassimoChiaram7 : RT @le_scienze: #alzheimer #demenza #21settembre #AlzheimersDay #Alzheimersawareness Trovato un possibile fattore per cui l'Alzheimer colpi… - SimonVannini : RT @TgrRaiToscana: Sono due docenti dell'Università di Firenze i protagonisti di una nuova ricerca sull'Alzheimer, malattia che in Italia c… -