House of the Dragon: svelata la prima scena di Emma D'Arcy come Rhaenyra (Di mercoledì 21 settembre 2022) HBO pubblica una clip della prima scena in cui vedremo Emma D'Arcy nel ruolo della principessa Rhaenyra durante l'episodio 6 di House of the Dragon. Questa domenica notte, Emma D'Arcy prenderà il posto di Milly Alcock nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen all'interno di House of the Dragon. Nel sesto episodio ci sarà infatti un grosso salto temporale, e HBO ha pubblicato su Twitter una clip che mostra la prima scena della nuova attrice. Attenzione! Seguono House of the Dragon: iniziazione sessuale al femminile Nell'episodio 6 saremo catapultati nel futuro, dove Rhaenyra ha dato alla luce un ...

