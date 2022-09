Giugliano | colpisce compagna con pugno e sedia davanti al figlio di 4 anni

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Giugliano, colpisce compagna con pugno e sedia davanti al figlio - fattidinapoli : Napoli: Giugliano, colpisce la compagna con una sedia e un pugno davanti al figlio di 4 anni -… - trinchelino : RT @SkyTG24: Giugliano, colpisce compagna con pugno e sedia davanti al figlio - SkyTG24 : Giugliano, colpisce compagna con pugno e sedia davanti al figlio - cronachecampane : Giugliano, colpisce la compagna con una sedia davanti al figlio di 4 anni #succedeoggi -

I carabinieri della sezione di radiomobile dihanno intercettato l'uomo e il piccolo sotto la sua abitazione: in tasca aveva un coltello a serramanico. L'uomo è ora in una cella del carcere ...la compagna con una sedia e un pugno ed il figlio di 4 anni assiste a tutto. Poi scappa via ... E' accaduto a, in provincia di Napoli. Non era la prima volta che l'uomo scatenava la ...Non era la prima volta che l'uomo scatenava la sua violenza sulla donna. Durante la notte l'ennesima lite, prima le urla, poi il pugno e poi l'ha colpita con la sedia. Violenze commesse ...Un litigio con il compagno, come già successo in passato. Insulti, minacce e poi violenza. Un crescendo di vessazioni che, questa volta, ha rischiato di finire in tragedia. È notte e l’ennesima lite s ...