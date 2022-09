Frollini ripieni | buonissimi e super rapidi da fare

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi vi vogliamo proporre una ricetta no veloce, di più, perdeibiscottiche vanno sempre bene. La ricetta di oggi è velocissima ebuona, poi possiamo mangiarla dalla mattina alla sera perchè sono dei biscotti con un delizioso ripieno che ci possono dare un momento di dolcezza quando vogliamo. Ovviamente, come vi diciamo sempre, potete cambiare, togliendo, aggiungendo o modificando alcuni ingredienti in base al vostro gusto personale, ma non ci dilunghiamo troppo e scopriamo come realizzare questa incredibile delizia. Iniziamo dicendo che il nostro ripieno è alle mele e vi mostriamo cosa ci occorre: 2 cucchiai di zucchero semolato Cannella 1 cucchiaio di burro 2 mele 1 cucchiaio di miele Iniziamo lavando le mele e togliendo il torsolo poi le dobbiamo grattugiare, ...