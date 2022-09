Francesca Manzini | chi è il fidanzato Marco | “Con lui sono rinata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022)avrebbe dovuto sposare Christian Vitelli, attore e doppiatore col quale sembrava davvero a un passo dal sì sull’altare. La differenza d’età ha però infine giocato un ruolo cruciale. Lei ha fatto un passo indietro, sottolineando come i 46 anni di lui, a fronte dei 30 suoi, rappresentassero un ostacolo enorme. Avevano voglia di cose differenti e, pur essendo lui un uomo molto buono, ha spiegato l’imitatrice, vi era un semplice appoggiarsi l’uno all’altra e non amore.ha oggi ritrovato il sorriso. Ritrovarsi sui giornali dopo aver deciso di annullare le proprie nozze non dev’essere stato semplice. Men che meno trovare il coraggio di lasciare il suo Christian Vitelli. Il suo nuovosi chiamaScimia. Ha 35 anni e di professione fa il ...