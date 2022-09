Ciclismo, Filippo Ganna: “Il Record dell’Ora non ha influito sulla cronometro. E’ stata una giornata no” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Mondiale di Wollongon per Filippo Ganna si è chiuso con una medaglia d’argento, ma anche con una deludente prestazione nella prova individuale di domenica scorsa. Il corridore della Ineos Grenadiers ha dovuto lasciare il proprio trono iridato al norvegese Tobias Foss, concludendo al settimo posto. Quest’oggi è arrivato un secondo posto nella staffetta mista a cronometro, ma continuano ad esserci critiche e dubbi sulla condizione del piemontese, che potrebbe essere stato influenzato dal tentativo del Record dell’Ora. Attacchi che Ganna ha voluto subito respingere nell’intervista rilasciata a VeloNews: “La preparazione al Record dell’Ora non ha inficiato le mie prestazioni qui, domenica è stata solo una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Mondiale di Wollongon persi è chiuso con una medaglia d’argento, ma anche con una deludente prestazione nella prova individuale di domenica scorsa. Il corridore della Ineos Grenadiers ha dovuto lasciare il proprio trono iridato al norvegese Tobias Foss, concludendo al settimo posto. Quest’oggi è arrivato un secondo posto nella staffetta mista a, ma continuano ad esserci critiche e dubbicondizione del piemontese, che potrebbe essere stato influenzato dal tentativo del. Attacchi cheha voluto subito respingere nell’intervista rilasciata a VeloNews: “La preparazione alnon ha inficiato le mie prestazioni qui, domenica èsolo una ...

sportli26181512 : Mondiali ciclismo, Italia d'argento nella staffetta mista: Seconda medaglia azzurra per la spedizione italiana al M… - quotidianopiem : Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Elisa Longo Borghini argento ai mondiali di ciclismo nella gara a squadre a cronome… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna cerca il riscatto nella cronometro mista a squadre… - GioCo1950 : Ride The Dreamland, Filippo Pozzato riporta il grande ciclismo nel Veneto: primo appuntamento a Vicenza… - Pablo_11_Esco : @SimonaMalpezzi Io farei un'enterrogazione parlamentare... E chiederei la radiazione dal ciclismo per Filippo Ganna… -