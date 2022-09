Cannavaro arrivato a Benevento | firma | allenamento e presentazione

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il successore di Fabio Caserta è. Fabioha iniziato a prendere contatto con la sua nuova realtà. Il campione del mondo del 2006, alla prima esperienza in Italia dopo l’avventura in Cina, èquesta mattina nel Sannio a bordo di un van nero con i vetri oscurati. Prima tappa lo stadio “Ciro Vigorito” per vedere con i propri occhi la sua nuova casa (sportiva) e il centro di. Oggi pomeriggioe il suo staff dirigeranno la prima sessione di lavoro al “Carmelo Imbriani“. Appuntamento che precede laufficiale che si terrà domani a Palazzo Paolo V, la stessa location scelta per l’arrivo in giallorosso di un altro campione del mondo: Filippo ...

