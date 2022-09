Calcio a 8, al via la nuova stagione: c’è anche Totti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via la nuova stagione di Calcio a 8. Tra i protagonisti anche Francesco Totti, pronto ad indossare di nuovo gli scarpini insieme a diversi suoi ex compagni e colleghi della Serie A per la sua quarta stagione nella Lega di Calcio a 8. In programma, oltre al campionato di Seria A composto da 22 squadre, ci sono Coppa Italia, Coppa di Lega, Supercoppa regionale e Supercoppa Italiana. “Sarà un onore poter guidare di nuovo la Totti Soccer Weese“, sottolinea orgogliosamente il tecnico, Carlo Cancellieri, che oltre all’ex capitano giallorosso si ritroverà in rosa anche Aldair, Aquilani, Calaiò, Floro Flores, Moscardelli, Pizarro e Santacroce. Tra le squadre presenti, anche la Lazio del tecnico Daniele Chilelli, chiamata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via ladia 8. Tra i protagonistiFrancesco, pronto ad indossare di nuovo gli scarpini insieme a diversi suoi ex compagni e colleghi della Serie A per la sua quartanella Lega dia 8. In programma, oltre al campionato di Seria A composto da 22 squadre, ci sono Coppa Italia, Coppa di Lega, Supercoppa regionale e Supercoppa Italiana. “Sarà un onore poter guidare di nuovo laSoccer Weese“, sottolinea orgogliosamente il tecnico, Carlo Cancellieri, che oltre all’ex capitano giallorosso si ritroverà in rosaAldair, Aquilani, Calaiò, Floro Flores, Moscardelli, Pizarro e Santacroce. Tra le squadre presenti,la Lazio del tecnico Daniele Chilelli, chiamata ...

