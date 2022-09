Bollo auto e canone rai non saranno più un problema | L’escamotage per risparmiare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Molti italiano riescono a risparmiare annualmente sia sul Bollo auto che sul canone Rai: ecco L’escamotage che mettono in atto. Non si fa altro che parlare di caro vita, e soprattutto di come affrontarlo. Con il post pandemia le difficoltà sono aumentate, perché è subentrata la crisi finanziaria e anche quella energetica. risparmiare sul canone rai e il Bollo auto (fonte canva)L‘inflazione è la causa della maggior parte dei rincari. Il carburante è aumentato a dismisura, ma anche i generi alimentari, ovvero materie prime che compriamo quotidianamente al supermercato. Per questa ragione, sempre più persone prediligono il discount come supermercato per eccellenza dove fare la spesa. A questa crisi, si è affiancata anche ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Molti italiano riescono aannualmente sia sulche sulRai: eccoche mettono in atto. Non si fa altro che parlare di caro vita, e soprattutto di come affrontarlo. Con il post pandemia le difficoltà sono aumentate, perché è subentrata la crisi finanziaria e anche quella energetica.sulrai e il(fonte canva)L‘inflazione è la causa della maggior parte dei rincari. Il carburante è aumentato a dismisura, ma anche i generi alimentari, ovvero materie prime che compriamo quotidianamente al supermercato. Per questa ragione, sempre più persone prediligono il discount come supermercato per eccellenza dove fare la spesa. A questa crisi, si è affiancata anche ...

pablo13461 : Anche...Berlusca firmò (sig!)un contratto con gli italiani in cui prometteva di tutto,dalle dentiere all'abolizione… - Marco198515 : @LegaSalvini Aboliamo anche il bollo auto , aboliamo anche le bollette di luce e gas che mi danno fastidio , anche… - antoniocik : @matteosalvinimi giacché per il bollo dell'auto puoi fare niente??? o sembra brutto tante cose in una volta sola? - FrancoLaratta : Le abolizioni elettorali Salvini annuncia l’abolizione del canone Tv. Cinque anni fa aveva promesso l'abolizione de… - gselvaggia : RT @stefano_pancini: E paga le bolle. Paga le tasse, Imu, immondizia, canone Rai, iva e accise. Bollino alla caldaia. Bollo auto. Assicuraz… -