fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dello scorso anno. Ecco com'è andata al… - Luca91126252 : @tv_e_calcio Esatto, ora tutti che gridano al flop (con il 22%??) quando appunto è in linea con gli ultimi debutti… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: ieri i debutti di #Amici22, #Verissimo di domenica, #DaNoiARuotaLibera e #ScherziAParte. Chi sale e chi… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: ieri giornata di esordi, tra cui #ArenaSuzuki, #TuSiQueVales, #ItaliaSì e #Verissimo. Chi sale e chi sc… - zazoomblog : Ascolti TV: i debutti della stagione 2022-2023 confrontati con quelli dell’anno precedente - #Ascolti #debutti… -

La prima puntata (appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) è stata ricca di emozioni eCon il ritorno del pubblico che, dopo gli anni ...E poi i, nelle vesti di giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e ... Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi...X Factor 2022: l'emozione dei giudici, gli artisti promossi, gli ascolti. Foto e video della prima puntata del talent di Sky ...Il 15 settembre si ritorna a parlare di musica, a suonarla dal vivo, a portarla sul palco per far scoprire tanti nuovi mondi. Parte su Sky e in streaming ...