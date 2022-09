Amici 22, Mattia Zenzola conquista il banco ma arriva l'avvertimento di Maria De Filippi: "Lo chiedo col cuore.." (Di mercoledì 21 settembre 2022) Amici 22: l'ex allievo di Raimondo Todaro conquista il banco della scuola. Maria De Filippi lancia un avvertimento ai ragazzi. Finalmente la classe di Amici di Maria De Filippi è completa e gli allievi possono cominciare a lavorare con i loro professori. Nel canto e nel ballo non sono mancati i colpi di scena e i tanti no dei docenti che sembrano più determinati che mai a strappare la vittoria e a formare allievi che siano in grado di affrontare la realtà. Quest'anno però non tutti gli allievi della scuola erano sconosciuti al pubblico, Mattia Zenzola infatti è ritornato più carico di prima. L'ex allievo di Raimondo Todaro ha già partecipato alla scorsa edizione del programma nella categoria Latino ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 settembre 2022)22: l'ex allievo di Raimondo Todaroildella scuola.Delancia unai ragazzi. Finalmente la classe didiDeè completa e gli allievi possono cominciare a lavorare con i loro professori. Nel canto e nel ballo non sono mancati i colpi di scena e i tanti no dei docenti che sembrano più determinati che mai a strappare la vittoria e a formare allievi che siano in grado di affrontare la realtà. Quest'anno però non tutti gli allievi della scuola erano sconosciuti al pubblico,infatti è ritornato più carico di prima. L'ex allievo di Raimondo Todaro ha già partecipato alla scorsa edizione del programma nella categoria Latino ...

