Venezuela | il momento in cui il fulmine colpisce una raffineria e provoca un vasto incendio – Il video

(Di martedì 20 settembre 2022) Unha colpito una vasca di trattamento delle acque di unain, più precisamente a Puerto La Cruz nello Stato di Anzoátegui. Divampato ieri, 19 settembre, il rogo è continuato durante notte. I vigili del fuoco riferiscono che «il 95% delle fiamme sono state spente». L’è scoppiato perché «ilha colpito una vasca in cui vi sono residui di idrocarburi». A riferirlo è ministro del Petroliono, Tarek El Aissami, che l’ha definito un «notevole» che, però, non hato vittime. Nella notte e in queste ore sui social stanno circolando foto edel rogo e mostrano un’enorme colonna di fumo alzarsi dalla. Secondo quanto riportano le testate locali, ...

st_2351 : @Grazia_eso3 Ascoltata la prima volta la Pausini in Venezuela, 15 giorni di Soledad, la solitudine... Odiata dal primo momento. - J3IVEr : finché hai cibo in bocca hai risolto tutti i problemi di momento. Franz kafka #zn #burgerlover #instafood… -

... riprendendo le importazioni di petrolio dalprecedentemente sanzionato e congelando la ... L'argomento secondo cui 'ora è ildi sbarazzarsi dei combustibili fossili e dell'energia ...Il prescelto dalla commissione di selezione (i nomi dei membri sono alsegreti) sarà ... La caja di Lorenzo Vigas (già selezionato dal, che si fa), The Hole in the Fence di Joaquin ...Le autorità del Venezuela e della Colombia promuovono la sicurezza e il coordinamento commerciale prima della prossima riattivazione del confine tra i due paesi. Lo ha riferito lunedì il presidente de ...Un intrigo internazionale, un quotidiano spagnolo e una presunta valigetta venezuelana. Tutto per cambiare il corso interno del M5s. Questo è quanto fa capire, neppure tanto velatamente, Davide Casale ...