Pierpaolo Pretelli e il bacio con Elisabetta Gregoraci Signorini insiste!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Un gossip tira l’altro e per il re di queste piccanti notizie resta ancora un dubbio. Parliamo di Alfonsoche ha chiesto ase nelconci fosse o meno la lingua. Una vicenda che pensavamo fosse stata, ormai, archiviata e che, invece, ritorna a far scalpore con una dichiarazione definitiva che toglie di mezzo ogni dubbio, soprattutto alla sua fidanzata Giulia Salemi. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7risponde alla domanda insidiosa di AlfonsoL’inizio del Grande Fratello Vip 7 ha già iniziato a far rima con gossip e scoop per Alfonsoche, come al solito, non si è lasciato ...