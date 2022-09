Milan multato per cori contro Napoli: la decisione del Giudice (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la gara tra Milan e Napoli ci sono stati dei cori contro la città della squadra ospite; il Giudice Sportivo ha deciso di multare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 settembre 2022) Durante la gara traci sono stati deila città della squadra ospite; ilSportivo ha deciso di multare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

avvrrusso : @chiaramilanista I tifosi milanisti durante il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche. Oggi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan-Napoli, giudice sportivo: 15.000€ di multa ai rossoneri: Milan-Na… - LeBombeDiVlad : ?? #Milan sanzionato per i cori contro i napoletani ?? L'entità della multa ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - Paroladeltifoso : Giudice Sportivo – I provvedimenti dopo la 7a giornata: multato il Milan - hansel20159 : RT @ale13_spino: Questo è un coro antiterritoriale, quello per cui il Milan si fece sentire era un coro antisemita. Capisco che siano entra… -