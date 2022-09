Lavorare per sottrazione tra omologazione, moda, autenticità, rigore e competenza (Di martedì 20 settembre 2022) Il vino non è mai naturale, nella misura in cui richiede giocoforza l’intervento umano. È possibile allora trovare consapevolezza e idee chiare, al di là delle definizioni preconcette e delle mode? In assenza di normative precise (in Italia) i vini “naturali” cercano un’identità tra artigianalità, sostenibilità e bevibilità. È probabilmente il comparto più dinamico nel mondo vino, anche perché l’indefinitezza del concetto di “naturali” apre ampi spiragli all’interpretazione. Eppure il mercato premia chi osa, con meccanismi inflattivi nel breve termine sulle etichette, ma quante bottiglie potranno sopravvivere alla spinta effimera di una moda enoica? E ancora, naturale è buono senza obiezioni? Ne abbiamo parlato spesso ultimamente e torneremo a farlo durante il Festival di Gastronomika, il prossimo 5 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano, dove cercheremo di dare un ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 settembre 2022) Il vino non è mai naturale, nella misura in cui richiede giocoforza l’intervento umano. È possibile allora trovare consapevolezza e idee chiare, al di là delle definizioni preconcette e delle mode? In assenza di normative precise (in Italia) i vini “naturali” cercano un’identità tra artigianalità, sostenibilità e bevibilità. È probabilmente il comparto più dinamico nel mondo vino, anche perché l’indefinitezza del concetto di “naturali” apre ampi spiragli all’interpretazione. Eppure il mercato premia chi osa, con meccanismi inflattivi nel breve termine sulle etichette, ma quante bottiglie potranno sopravvivere alla spinta effimera di unaenoica? E ancora, naturale è buono senza obiezioni? Ne abbiamo parlato spesso ultimamente e torneremo a farlo durante il Festival di Gastronomika, il prossimo 5 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano, dove cercheremo di dare un ...

