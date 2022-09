I May Destroy You su Sky e NOW, 20 e 27 settembre due serate evento con la miniserie di Michaela Coel (Di martedì 20 settembre 2022) I May Destroy You – Trauma E Rinascita, la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice, arriva su Sky e NOW. Dopo ben due anni dal suo debutto nel Regno Unito, la serie, che affronta in modo schietto e provocatorio il delicato tema del consenso sessuale, approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 20 settembre. Per l’occasione, Sky Atlantic trasmetterà due serate evento: 20 e 27 settembre con 6 episodi a serata. I May Destroy You sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand. La protagonista, Arabella, icona millennial interpretata da Michaela ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) I MayYou – Trauma E Rinascita, la pluripremiatacreata, scritta, co-diretta e prodotta da, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice, arriva su Sky e NOW. Dopo ben due anni dal suo debutto nel Regno Unito, la serie, che affronta in modo schietto e provocatorio il delicato tema del consenso sessuale, approderà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 20. Per l’occasione, Sky Atlantic trasmetterà due: 20 e 27con 6 episodi a serata. I MayYou sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand. La protagonista, Arabella, icona millennial interpretata da...

digitalsat_it : «I May Destroy You - Trauma e Rinascita» in prima tv Sky e streaming NOW - zazoomblog : «I May Destroy You - Trauma e Rinascita» in prima tv Sky e streaming NOW - #Destroy #Trauma #Rinascita» #prima - manueela_91 : Comunque, domani dopo due anni, DUE CAZZAROLA DI ANNI, arriva finalmente su Sky I May Destroy You. Il capolavoro di… - _PuntoZip_ : I MAY DESTROY YOU – TRAUMA E RINASCITA, la miniserie schietta e provocatoria di Michaela Coel, da domani su Sky e N… - radiopopmilano : Il 20 settembre arriva anche in Italia una delle serie tv più acclamate degli ultimi anni: I May Destroy You. Inolt… -