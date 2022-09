AlexDGlondon : @DucadiMolinelli @Alex73423192 @MatthijsPog la guerra agli ultràs dovrebbe venire dal governo e non essere fatta a… - bennymonaco93 : Come sempre gli ultras non capiscono un cazzo #Juventus - TontiSalvatore : @GenCar5 @Alederossi1 @CollotMarta /in Veneto giorni fa gli operai di una fabbrica a rischio chiusura hanno brucia… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Gli ultras della #Juve contro #Bonucci: 'Mai stato un leader, ci rende ridicoli. Presidente e dirigenti incompetenti' https:/… - estmodusinrebus : @TommaMarco @cmqalessia Secondo te gli ultras delle altre squadre hanno la fedina penale pulita? -

E chi è risultato al primo posto (e con largo distacco su tuttialtri) in termini di affidabilità Tenetevi forte: The Weather Channel. Più chiaro di così... E qui in Europa - comprensibilmente - ...Nel frattempomilanisti intonavano il coro ' Forza Diavolo alè, vivo solo per te, io non ti lascerò... '. Un coro significativo, che vuol fare intendere come i tifosi milanisti, anche di ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...“Un grosso ringraziamento alla Catania ultras per la vicinanza dimostrata !!! Solo gli ultras vincono sempre!!!”. Così, via social, il Gruppo Ultras Iblei Ragusa ringrazia la tifoseria organizzata ros ...