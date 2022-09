Crippa (Cattolica), 'stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore' (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Nel rapporto ‘Il Non Profit in evoluzione', che abbiamo ideato e realizzato con l'aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Cesen), emerge l'importanza del ruolo strategico giocato dal terzo settore in Italia, il cui peso sull'economia è pari al 5% del Pil, paragonabile dunque a quello di un settore importante come quello dell'automotive". Lo ha detto Carlalberto Crippa, Responsabile Business Development e Marketing di Cattolica Assicurazioni, a margine dell'evento ‘In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit', svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dell'indagine ‘Il Non Profit ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Nel rapporto ‘Il Non Profit in evoluzione', che abbiamo ideato e realizzato con l'aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Universitàdel Sacro Cuore (Cesen), emerge l'importanza del ruolo strategico giocato dalin Italia, il cui peso sull'economia è pari al 5% del Pil, paragonabile dunque a quello di unimportante come quello dell'automotive". Lo ha detto Carlalberto, Responsabile Business Development e Marketing diAssicurazioni, a margine dell'evento ‘In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit', svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dell'indagine ‘Il Non Profit ...

oraziospoto : RT @SilviaTrovato: 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', cit. Ca… - buzzico : RT @SilviaTrovato: 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', cit. Ca… - LucaTalotta : RT @SilviaTrovato: 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', cit. Ca… - emmanuelap : RT @SilviaTrovato: 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', cit. Ca… - SilviaTrovato : 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', ci… -