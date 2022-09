Ciclismo | Peter Sagan | “Magari vinco il Mondiale e mi ritiro… i rivali? Tutti dicono i belgi | ma attenzione…”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 settembre 2022) “Chissà,ile mi ritiro”. Parole e musica dia pochi giorni dalla prova in linea di domenica in occasione della manifestazione iridata di Wollongong (Australia). Il fuoriclasse slovacco ha lanciato questa provocazione a Cyclingnews, anche per darsi la carica in vista della caccia al suo quarto allorodopo il filotto 2015-2017, Come se poter diventare il primo ciclista a diventare campione del mondo per la quarta volta non fosse già elettrizzante di suo. Ad ogni modosi è raccontato a pochi giorni dalla attesissima gara iridata in terra australiana: “vincerò il titoloe poi lascerò ilsu strada. Se sono là davanti, voglio ...