Caso Richetti, nuovo round Calenda-Picierno (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – nuovo botta e risposta via social tra Carlo Calenda e Pina Picierno sul Caso che vede coinvolto il senatore di Azione Matteo Richetti. “Che dite @KelleddaMurgia @pinapic @ValeriaParrell2 @pdnetwork non potevate aspettare di capire un poco meglio questa vicenda prima di sbattere il mostro su Twitter sulla base di un’accusa anonima?”, ha scritto stamattina su Twitter il leader di Azione rilanciando le notizie sugli ultimi risvolti della vicenda. “Ricapitoliamo insieme, Carlo: nessuno ha sbattuto ‘mostri’ da nessun parte; ho semplicemente chiesto che lo stesso garantismo invocato per un uomo accusato di molestie, fosse applicato alla donna – una presunta vittima – che tu hai definito, testuale, una ‘squilibrata’”, ha replicato subito la vice presidente del Parlamento Ue del Pd, che poi ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) –botta e risposta via social tra Carloe Pinasulche vede coinvolto il senatore di Azione Matteo. “Che dite @KelleddaMurgia @pinapic @ValeriaParrell2 @pdnetwork non potevate aspettare di capire un poco meglio questa vicenda prima di sbattere il mostro su Twitter sulla base di un’accusa anonima?”, ha scritto stamattina su Twitter il leader di Azione rilanciando le notizie sugli ultimi risvolti della vicenda. “Ricapitoliamo insieme, Carlo: nessuno ha sbattuto ‘mostri’ da nessun parte; ho semplicemente chiesto che lo stesso garantismo invocato per un uomo accusato di molestie, fosse applicato alla donna – una presunta vittima – che tu hai definito, testuale, una ‘squilibrata’”, ha replicato subito la vice presidente del Parlamento Ue del Pd, che poi ...

CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - repubblica : Caso Richetti, la donna che accusa il senatore condannata in passato per calunnia e stalking - LaVeritaWeb : «Fanpage» denuncia un caso di abuso sessuale da parte di un senatore. Carlo Calenda cita il suo esponente, ma spieg… - g_boggero : RT @guidotweet: Le lezioni del caso Richetti sarebbero tante. Purtroppo è già evidente che nessuno - tra finti tonti, veri tonti e veri fan… - Pegro96 : RT @guidotweet: Le lezioni del caso Richetti sarebbero tante. Purtroppo è già evidente che nessuno - tra finti tonti, veri tonti e veri fan… -