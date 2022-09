Alluvione Marche, un disastro annunciato (Di martedì 20 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Editoriale-1.mp4 L’Alluvione nella Marche grida vendetta. Molti danni a persone, abitazioni e ambiente potevano essere evitati. Ne ho parlato all’inizio della puntata di Quarta Repubblica del 19 settembre. Sapete da quando il fiume Misa ha creato problemi in Italia? Non è difficile saperlo data la grande tradizione letteraria in Italia: dal 1470 e dintorni. È da quel periodo che ci sono inondazioni in quella zona dell’Italia. Negli ultimi trenta anni, ci sono stati diversi comitati contrari alla costruzione di quelli che ritenevano “ecomostri”. Sì, “ecomostri” però che avrebbero permesso a quel fiume di rientrare negli argini. Insomma, abbiamo fatto di tutto e non ci siamo negati niente. Abbiamo fatto valutazione di impatto ambientale, ci siamo inventati comitati su comitati e abbiamo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Editoriale-1.mp4 L’nellagrida vendetta. Molti danni a persone, abitazioni e ambiente potevano essere evitati. Ne ho parlato all’inizio della puntata di Quarta Repubblica del 19 settembre. Sapete da quando il fiume Misa ha creato problemi in Italia? Non è difficile saperlo data la grande tradizione letteraria in Italia: dal 1470 e dintorni. È da quel periodo che ci sono inondazioni in quella zona dell’Italia. Negli ultimi trenta anni, ci sono stati diversi comitati contrari alla costruzione di quelli che ritenevano “ecomostri”. Sì, “ecomostri” però che avrebbero permesso a quel fiume di rientrare negli argini. Insomma, abbiamo fatto di tutto e non ci siamo negati niente. Abbiamo fatto valutazione di impatto ambientale, ci siamo inventati comitati su comitati e abbiamo ...

