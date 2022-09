VIDEO / Moto3, Max Biaggi e il “placcaggio” di Adrián Fernández: “Mi vergogno” (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo l’incredibile episodio avvenuto in pit lane all’inizio del Q2 della Moto3 al Gp di Aragon, con lo spagnolo Adrian Fernandez fermato da un paio di meccanici della squadra di Biaggi, l’ex pilota di MotoGp ha parlato a Sky... Leggi su golssip (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo l’incredibile episodio avvenuto in pit lane all’inizio del Q2 dellaal Gp di Aragon, con lo spagnolo Adrian Fernandez fermato da un paio di meccanici della squadra di, l’ex pilota di MotoGp ha parlato a Sky...

infoitsport : Max Biaggi costretto a scusarsi: in Moto3 episodio vergognoso (VIDEO) - OA_Sport : #MOTO3 Max Biaggi costernato per quanto accaduto nelle qualifiche: il Corsaro preannuncia provvedimenti nei confron… - Elkarre1 : RT @Manuzzo24: Appena visto quanto successo in #Moto3 ?? due meccanici del team di Biaggi hanno ostacolato il rivale del team #KTM Fernandez… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Increscioso avvenimento accaduto durante le qualifiche della classe Moto3… - motograndprixit : #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Increscioso avvenimento accaduto durante le qualifiche della classe Mo… -