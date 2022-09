Ucraina, l’analisi: Putin e esercito Russia, rapporto in crisi (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – In Ucraina il presidente russo Vladimir Putin “conta sempre su forze di volontari irregolari” piu che su le unità regolari delle forze armate russe”. Lo scrive il think tank americano Institute for the study of war (Isw), sottolineando il “peggioramento dei rapporti” fra Putin e i vertici militari. L’Isw ricorda di aver già riferito in passato che “Putin ha scavalcato gli alti comandi militari russi e i vertici del ministero della Difesa durante l’estate, e specialmente dopo la sconfitta nell’oblast di Kharkiv”. “Il peggioramento dei rapporti di Putin con i comandi militari e il ministero della Difesa può spiegare in parte il crescente focus del Cremlino sul reclutamento di volontari mal preparati in unità irregolari ad hoc invece di inserirli nella riserva o come rimpiazzo dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Inil presidente russo Vladimir“conta sempre su forze di volontari irregolari” piu che su le unità regolari delle forze armate russe”. Lo scrive il think tank americano Institute for the study of war (Isw), sottolineando il “peggioramento dei rapporti” frae i vertici militari. L’Isw ricorda di aver già riferito in passato che “ha scavalcato gli alti comandi militari russi e i vertici del ministero della Difesa durante l’estate, e specialmente dopo la sconfitta nell’oblast di Kharkiv”. “Il peggioramento dei rapporti dicon i comandi militari e il ministero della Difesa può spiegare in parte il crescente focus del Cremlino sul reclutamento di volontari mal preparati in unità irregolari ad hoc invece di inserirli nella riserva o come rimpiazzo dei ...

