Terremoto in Messico | scossa di magnitudo 7 4 a Coalcomán

Una scossa di magnitudo 7.4 è stata avvertita oggi in Messico, con epicentro a Coalcomán, una municipalità dello stato di Michoacán, nel Messico centrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale. La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico, dove i palazzi hanno tremato. Notizia in aggiornamento su Open Leggi anche: Giappone, allerta tsunami dopo il Terremoto di magnitudo 7.2 a Taiwan – I video Papua Nuova Guinea, violento Terremoto di magnitudo 7.6: almeno 5 morti. Sventato il pericolo tsunami – Video e foto Terremoto di magnitudo 7 nelle Filippine : la cattedrale danneggiata dal sisma – Il video L'articolo proviene da Open.

