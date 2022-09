Tennis: Atp. Nessuna variazione in top 10, Fognini guadagna un posto (Di lunedì 19 settembre 2022) Il migliore azzurro resta Sinner, 11°, mentre Sonego perde una posizione ROMA - Nessuna variazione nella top 10 del ranking Atp al termine della settimana dedicata ai gironi della fase finale della ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Il migliore azzurro resta Sinner, 11°, mentre Sonego perde una posizione ROMA -nella top 10 del ranking Atp al termine della settimana dedicata ai gironi della fase finale della ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - WeAreTennisITA : CARL1??TOS ALCARAZ ?? Non si ferma neanche in finale e dopo tre partite di fila al quinto set: Alcaraz batte Ruud p… - Tennis_Ita : ATP 250 Metz, il programma di lunedì 19 settembre: in campo Lorenzo Sonego - AnnigioGiovanni : RT @O_Strunz: #RogerFederer abbandona il #tennis: 'Mica mi chiamo #MatteoRenzi!' (@antonio_carano) #RenziFaiSchifo #ATP #19settembre - O_Strunz : #RogerFederer abbandona il #tennis: 'Mica mi chiamo #MatteoRenzi!' (@antonio_carano) #RenziFaiSchifo #ATP #19settembre -