Regina Elisabetta, l'addio alla sovrana più amata della storia - La sepoltura nella cappella di San Giorgio a Windsor (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di lutto nazionale, circa 2mila persone hanno partecipato alle esequie, inclusi 500 tra capi di Stato e di governo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo 10 giorni di lutto nazionale, circa 2mila persone hanno partecipato alle esequie, inclusi 500 tra capi di Stato e di governo e ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - aranciok : RT @CatySegatori: Malori improvvisi durante il funerale della regina Elisabetta. - infoitinterno : Regina Elisabetta, ai funerali il minuto di silenzio nell'abbazia -