Plesso ‘San Vito’: inaugurazione area giochi il 20 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 20 settembre, presso il Plesso scolastico ‘San Vito, in via Pio IX, alle ore 9, si volgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova area giochi esterna destinata ai piccoli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. interverrà alla manifestazione il sindaco Mastella. La realizzazione dell’area ludica, dotata di giostre, giochi per l’esterno, pannelli anti-urto, siepi e allestimenti floreali, è stata possibile grazie alla disponibilità del supermercato ‘Conad Leclerc’ del ‘Centro Buonvento’, dei vivai ‘Vinciguerra’ e del negozio di articoli per l’infanzia ‘Primi anni Giocheria’, i cui responsabili saranno presenti alla cerimonia. “E’ un’occasione importante, soprattutto per i nostri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 20, presso ilscolasticoVito, in via Pio IX, alle ore 9, si volgerà la cerimonia didella nuovaesterna destinata ai piccoli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. interverrà alla manifestazione il sindaco Mastella. La realizzazione dell’ludica, dotata di giostre,per l’esterno, pannelli anti-urto, siepi e allestimenti floreali, è stata possibile grazie alla disponibilità del supermercato ‘Conad Leclerc’ del ‘Centro Buonvento’, dei vivai ‘Vinciguerra’ e del negozio di articoli per l’infanzia ‘Primi anni Giocheria’, i cui responsabili saranno presenti alla cerimonia. “E’ un’occasione importante, soprattutto per i nostri ...

lritto3 : @Noiconsalvini Oggi ,San Bossi, migliaia di Celti si litlovano in un Platone,pel plegallo di intelcedele plesso Dio… - NikolajVsevolo1 : RT @sabripillot: Oggi a San Venanzo (Terni) ricomincia l’anno scolastico e l’amministrazione comunale per sottolineare il bisogno di giusti… - EcoAltoMolise : Edilizia scolastica: un convitto al posto del plesso di ‘San Marco’, l’idea della Provincia di Isernia - antobon2 : RT @sabripillot: Oggi a San Venanzo (Terni) ricomincia l’anno scolastico e l’amministrazione comunale per sottolineare il bisogno di giusti… - m_genova : RT @sabripillot: Oggi a San Venanzo (Terni) ricomincia l’anno scolastico e l’amministrazione comunale per sottolineare il bisogno di giusti… -