Obesità e sovrappeso | perché minacciano la salute

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 settembre 2022) A volte capita che concetti scientificamente acclarati vengano messi in discussione per altri motivi. Così, sempre di più in Nord-America si assiste a campagne di marketing che sembrano sminuire l’importanza del controllo del peso per la. Eppure gli esperti ricordano che non si tratta di logiche da seguire sul fronte della prevenzione,i chili in eccesso diventano comunque un problema per il benessere, in particolare per metabolismo dell’organismo ed organi come cuore ed arterie. Il messaggio viene ribadito dagli esperti della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) presieduta da Massimo Volpe. Una vera e propria malattia Il Global Burden of Disease (GBD) Obesity Collaborations nel 2017 ha stimato che la popolazione mondiale degli adulti obesi ha superato ormai i 600 milioni, con un clamoroso raddoppio di prevalenza in 35 ...