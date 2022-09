Nazionale, Mancini lancia l’allarme: “l’attacco è un grosso problema” (Di lunedì 19 settembre 2022) La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo per le partite di Nations League, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela contro Inghilterra e Ungheria. E’ iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione in Qatar del 2022 e i risultati sono stati altalenanti. Il Ct ha convocato nuovi calciatori e sono arrivate indicazioni soprattutto da Gnonto. Ma il problema dell’attacco è sempre più evidente, come confermato dallo stesso Mancini. “L’unico che gioca titolare da tempo è Immobile, per il resto è anomalo che in Serie A ci siano così tanti attaccanti stranieri. Le grandi squadre ragionano così da un po’ di tempo, ma spero non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti per il futuro dell’Italia. Non è un problema ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Laitaliana è pronta a tornare in campo per le partite di Nations League, la squadra di Robertodovrà vedersela contro Inghilterra e Ungheria. E’ iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione in Qatar del 2022 e i risultati sono stati altalenanti. Il Ct ha convocato nuovi calciatori e sono arrivate indicazioni soprattutto da Gnonto. Ma ildelè sempre più evidente, come confermato dallo stesso. “L’unico che gioca titolare da tempo è Immobile, per il resto è anomalo che in Serie A ci siano così tanti attaccanti stranieri. Le grandi squadre ragionano così da un po’ di tempo, ma spero non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti per il futuro dell’Italia. Non è un...

