MILAN-NAPOLI | i tifosi | “Dominato | stretto anche il pari” | VOX POPULI

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : Milan-Napoli Spettatori 72.573 Incasso 3.721.269,00 € #MilanNapoli - SiamoPartenopei : Tuttosport - Grande Milan, ma vince il Napoli: Pioli ko dopo 22 risultati utili - SiamoPartenopei : Milan-Napoli, azzurri sotto il settore ospiti: esultanza da brividi a fine partita! | VIDEO -

Un giornalista minacciato e offeso. Alla fine della partita vinta 2 - 1 dalin casa del, Marco Lombardi, un cronista del quotidiano online CalcioNapoli24, stava intervistando in diretta tv i tifosi che uscivano dallo stadio Meazza, quando è stato aggredito da un ...Ildei bravi ragazzi non esiste più Mario Rui ha giocato una partita straordinaria, contro il. Non solo per il cross perfetto che ha servito a Simeone per il secondo gol del, ...Mamma che sballo. Si gode all'ombra del Vesuvio. Vincere al Meazza contro il Milan tirando due volte in porta compreso il calcio di rigore è stato fantastico. Sono queste le sfide che fanno capire la ...Spiacevole episodio al termine del big match Milan-Napoli, vinta 2-1 dalla squadra di Luciano Spalletti. Un giornalista, che si trovava fuori dallo stadio Meazza per intervistare i tifosi al termine ...