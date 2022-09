Marte, la sonda InSight registra gli impatti dei meteoriti. E individua i crateri (Di lunedì 19 settembre 2022) Per la prima volta una sonda rileva onde sismiche e acustiche al di fuori della Terra, che hanno permesso di individuare i crateri formati dall'impatto delle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Per la prima volta unarileva onde sismiche e acustiche al di fuori della Terra, che hanno permesso dire iformati dall'impatto delle ...

AntonioDesiena1 : Abbiam capito,pure la sonda su Marte è stata una presa per il culo, speriamo di non svegliarci una mattina e ritrov… - RiccardoLascia1 : Su Marte non sono state trovate tracce di vita. Ma solo “biofirme potenziali”. Che è una cosa enormemente diversa.… - cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: #Marte, la sonda Perseverance trova altre molecole organiche: ma cosa significa? ?? - leftsnoopy : RT @leftsnoopy: La sonda Perseverance ha trovato tracce organiche in alcune rocce su Marte. Ma allora,i fascisti c'erano andati davvero! Be… - leftsnoopy : La sonda Perseverance ha trovato tracce organiche in alcune rocce su Marte. Ma allora,i fascisti c'erano andati dav… -