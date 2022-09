Mariangela Melato, quegli insoliti 81 anni (Di lunedì 19 settembre 2022) Avrebbe compiuto 81 anni oggi Mariangela Melato, una delle attrici simbolo della storia del cinema italiano. Nata a Milano il 19 settembre 1941, i suoi primi anni trascorrono tra la pittura e soprattutto il teatro, dove ha modo di conoscere e lavorare con Dario Fo. Il successo cinematografico arriva a 30 anni, nel 1971, quando recita in Per grazia ricevuta di Nino Manfredi e in La classe operaia va in Paradiso di Pietro Germi. Nella sua carriera tuttavia è impossibile non citare le collaborazioni con la regista Lina Wertmüller, che tra gli altri la dirige anche in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto insieme a Giancarlo Giannini, contribuendo a consacrarla come uno dei volti simbolo del cinema del Bel Paese, grazie anche a quel viso così riconoscibile su cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Avrebbe compiuto 81oggi, una delle attrici simbolo della storia del cinema italiano. Nata a Milano il 19 settembre 1941, i suoi primitrascorrono tra la pittura e soprattutto il teatro, dove ha modo di conoscere e lavorare con Dario Fo. Il successo cinematografico arriva a 30, nel 1971, quando recita in Per grazia ricevuta di Nino Manfredi e in La classe operaia va in Paradiso di Pietro Germi. Nella sua carriera tuttavia è impossibile non citare le collaborazioni con la regista Lina Wertmüller, che tra gli altri la dirige anche in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto insieme a Giancarlo Gini, contribuendo a consacrarla come uno dei volti simbolo del cinema del Bel Paese, grazie anche a quel viso così riconoscibile su cui ...

