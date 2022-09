Identificate più di 300 persone, controlli sulla movida nel weekend (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano i controlli straordinari per il weekend nelle zone maggiormente interessate dalla movida, notoriamente frequentate da giovani a Roma. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Campo de' Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Celio, il quartiere del Pigneto ma anche quelle del litorale a Fiumicino e ad Anzio. Con la polizia hanno concorso ai servizi anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale. Sono state 310 le persone Identificate, 142 i veicoli fermati di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, 73 le sanzioni al Codice della Strada e una patente di guida ritirata. In zona San Lorenzo, invece, una persona è stata sanzionata per consumo di alcol in strada oltre l'orario consentito. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano istraordinari per ilnelle zone maggiormente interessate dalla, notoriamente frequentate da giovani a Roma. Le zone maggiormente interessate sono state quelle di Campo de' Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Celio, il quartiere del Pigneto ma anche quelle del litorale a Fiumicino e ad Anzio. Con la polizia hanno concorso ai servizi anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale. Sono state 310 le, 142 i veicoli fermati di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, 73 le sanzioni al Codice della Strada e una patente di guida ritirata. In zona San Lorenzo, invece, una persona è stata sanzionata per consumo di alcol in strada oltre l'orario consentito.

tempoweb : Identificate più di 300 persone, controlli sulla #movida nel #weekend #19settembre #iltempoquotidiano… - Rosanna_UC : @consacrata_vita Condivido. Più che 'accompagna', 'cammina insieme', come con tutti gli altri credenti. Ma questo n… - elpapamichail : facciamo un gioco! con quale canzone di Lauro vi identificate di più (vibes, personalità) e quale scegliereste per me? - dusanjx : J-Twitter in quale clip vi identificate di più? - andreanovellii : che viene percorsa da corse con capolinea e destinazioni differenti, risulta difficile trovare gli orari). Le ferma… -