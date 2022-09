Donazione organi | da inizio anno effettuati 210 trapianti nel Lazio

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma – “L’attività didie di trapianto è molto importante perché permette di salvare vite umane. Dall’dell’nella nostra Regione sono statiun totale di 210di(109 di fegato, 82 di rene, 9 di cuore, 4 di polmoni e 6 combinati). Proprio oggi, 19 settembre 2022, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha effettuato dueuno di rene e uno di cuore che ha permesso di salvare la vita a due pazienti in età pediatrica grazie al coinvolgimento di 35 operatori tra medici e infermieri. Attualmente sono in lista di attesa pediatrica per un trapianto di cuore 26 pazienti e 34 pazienti per un trapianto di rene. Dobbiamo incentivare la cultura della, un gesto di amore verso il ...

La collaborazione che da tempo intratteniamo con alcune realtà del mondo del 'no profit', in particolare l'AIDO, importante associazione legata alla donazione di organi, tessuti e cellule, permetterà ... Donazione di organi, parte da Udine la festa dei 50 anni E' morta all'ospedale dei Bambini di Palermo la ragazzina di 12 anni, Asia Nicosia, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale la scorsa settimana. La ragazzina era stata investita sull'ex sta ...