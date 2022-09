Cristina Quaranta, chi è l’ex marito Matteo De Stefani (Di lunedì 19 settembre 2022) Cristina Quaranta è nata a Roma il 14 agosto 1972 ed è una showgirl e conduttrice televisiva, di spicco soprattutto tra gli anni 90’ e 2000. Ad averla scoperta è stato Gianni Boncompagni che prima le ha permesso di partecipare a due edizioni di Domenica In e, nel 1991, anche a Non è la Rai. Nel 1992 partecipa inoltre a Bulli e pupe, programma condotto da Paolo Bonolis, subito dopo due esperienze come attrice. Infatti, ha partecipato sia in un film con la regia di Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice (1990), sia in una fiction intitolata Classe di ferro, che è andata in onda nel 1991. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che poco dopo la nascita della figlia Aurora (2002) si è lasciata con il marito Matteo de Stefani, imprenditore con cui si è sposata nel 2000, e nel 2021 ha avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)è nata a Roma il 14 agosto 1972 ed è una showgirl e conduttrice televisiva, di spicco soprattutto tra gli anni 90’ e 2000. Ad averla scoperta è stato Gianni Boncompagni che prima le ha permesso di partecipare a due edizioni di Domenica In e, nel 1991, anche a Non è la Rai. Nel 1992 partecipa inoltre a Bulli e pupe, programma condotto da Paolo Bonolis, subito dopo due esperienze come attrice. Infatti, ha partecipato sia in un film con la regia di Carlo Verdone, Stasera a casa di Alice (1990), sia in una fiction intitolata Classe di ferro, che è andata in onda nel 1991. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che poco dopo la nascita della figlia Aurora (2002) si è lasciata con ilde, imprenditore con cui si è sposata nel 2000, e nel 2021 ha avuto ...

crudeledevil : Cristina Quaranta mi da le vibes di Matilde Brandi… #gfvip - fraversion : partenza in quota simpatia con Cristina Quaranta. Che durerà quanto un gatto in tangenziale. #gfvip7 - frxsjx : RT @PervyFlamingo: Cristina Quaranta ti aspettiamo al confronto con la Ventura #gfvip - angeliquepoison : #gfvip7 Cristina Quaranta in pigiama anche no.....! - chaosyota : RT @luquishalubamba: Aspettando che Elenoire Ferruzzi dia della cameriera a Cristina Quaranta. ?? #gfvip7 -