Basket | Europei 2022 | l’Italia ha mancato una grande occasione | ma ora c’è un Mondiale da conquistare e preparare

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sette anni dopo la Spagna è tornata sul trono d’Europa, battendo in finale quella Francia che aveva spezzato il sogno azzurro nei quarti di finale. E’ stato questo l’ultimo verdetto di un Europeo che che si è chiuso pertra mille rimpianti e con la convinzione di averdavvero una grandissima. Per la quarta volta consecutiva sono stati fatali i quarti di finale, ma gli azzurri si sono veramente trovati ad un passo dal superare finalmente questo muro. Nella testa, nella mente e nel cuore di tutti gli appassionati c’è ancora quel +7 a due minuti dalla fine del quarto con la Francia e soprattutto quei due tiri liberi nelle mani di Simone Fontecchio, probabilmente le migliori considerando lo straordinario Europeo del neo giocatore degli Utah Jazz. Purtroppo anche questa volta il destino si è girato dalla porta ...

SkySportNBA : ???????? SPAGNA-FRANCIA 88-76 ?? Juancho Hernangomez scatenato: 27 punti e 7/9 da tre #SkyEurobasket #Eurobasket… - SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - matteosalvinimi : Grande l’Italia del basket che elimina la Serbia negli ottavi di finale degli europei! Grandi i ragazzi, grande Poz… - AvvMarco80 : Cara @Gazzetta_it nel taglio alto potevate mettere la vittoria della Spagna degli Europei di basket..dovete uscire… - RassegnaZampa : La Spagna scrive la storia: è campione d’Europa di #basket. Scariolo da urlo, è il quarto titolo -

Domenica da ricordare in Spagna, con il basket in primo piano, grazie al trionfo agli Europei della nazionale. "All'inizio nessuno a parte noi ci credeva, non eravamo considerati per esempio tra le stelle, nessuno dava un nostro giocatore nella top 5". A Eurobasket 2022 la Spagna si laurea campione d'Europa contro la Francia, la Germania conquista il bronzo contro la Polonia ...